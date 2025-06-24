Иран объявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем.

"Прекращение огня началось", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.

За несколько часов до этого армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном уже действует. В социальной сети Truth Social он призвал обе стороны соблюдать его.

Ранее Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились пойти на полное прекращение огня.

Напомним, накануне вечером КСИР объявил о ракетном ударе по американской базе в Катаре, это было сделано в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам.