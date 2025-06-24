Макрон назвал удары США по Ирану незаконными

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана незаконны.

"Даже с учетом того, что Франция разделяет цель не дать Ирану обрести ядерное оружие, мы считаем, что этого можно добиться только дипломатическим путем", - сказал он.

Макрон подчеркнул, что в международном праве зафиксированы четкие принципы применения силы. Она может быть разрешена или Советом безопасности ООН, или применена в порядке самообороны. То, что произошло, не относится к обоим случаям, поэтому необходимо говорить "как есть". Он выступил также против попыток свергнуть власть в Иране военным путем.

"Каждый раз, когда мы делали такой выбор, сы совершали ошибку", – признал Макрон.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что "Макрон вставил шпильку Трампу", но небольшую: мол, его удары по Ирану нелегитимны, но цель легитимная, а значит, это приемлемо для Запада. На самом деле "позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом".

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Агрессия была рассчитана на то, чтобы уничтожить ядерную программу Ирана. Хотя еще 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что доказательств того, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, нет. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и угрозой международному миру и безопасности. Россия также осудила агрессию.