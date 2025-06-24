Мужчину и беременную женщину госпитализировали из дома в Красногорске, куда попал БПЛА

Беспилотник врезался в жилой дом в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров", - написал он в Telegram-канале.

Пострадало два человека: 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги, он находится в больнице. Также, по словам губернатора, госпитализирована беременная женщина – у нее произошла острая реакция на стресс.

Из дома было эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Жильцов квартиры, пострадавшей при пожаре, разместили в гостинице, им оказывается помощь, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи силами ПВО уничтожены и перехвачены 20 БПЛА. 14 из них – над Курской областью, 2 БПЛА - над Московским регионом. По одному беспилотнику уничтожено над Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.