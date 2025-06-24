С Тимура Иванова требуют взыскать более 4 миллиардов рублей

С экс-замминистра обороны России Тимура Иванова просят взыскать 3,9 млрд руб. и 216 млн руб. Требования заявлены Главным управлением обустройства войск Минобороны и Агентством по страхованию вкладов, передает РИА Новости. Требования были заявлены в ходе прений в Мосгорсуде, который начал рассмотрение в закрытом режиме первого из четырех дел, где Иванов является фигурантов.

Накануне стало известно, что обвинение затребовало для Иванова 14,5 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в начале июля Мосгорсуд может рассмотреть первое дело Иванова, в котором также фигурантом является бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. В этом эпизоде бывших военных обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц".

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне того же года он был освобожден от должности.

Дело рассматривается в закрытом режиме: суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.