В Забайкалье лесной пожар подошел к краевой столице

В Забайкалье лесной пожар вплотную приблизился к столице региона. Сейчас пожарные подразделения пытаются не пустить огонь в поселок Атамановка (в 20 км от краевого центра). Пожар действует на 2,5 тыс. га, сообщили в МЧС.

"Тушение осложняют погодные условия: в регионе стоит жара, порывы ветра достигают 20 м/с. Верховой пожар перебросился на заброшенные нежилые постройки СНТ "Локомотив-82", люди там не проживают", - добавили в ведомстве.

Местные СМИ при этом сообщают, что все же за некоторыми участками в сгоревшем СНТ следили, а несколько дней назад садоводов предупредили об эвакуации в случае приближения огня.

Спасателям удалось отстоять АЗС, зоопитомник, несколько дачных домов и дорожно-ремонтное предприятий.

По периметру бушующий пожар окапывают минерализованными полосами, эвакуирован детский спортивный лагерь, расположенный неподалеку.

Тушить пожар пытаются с помощью авиации: задействованы самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8.