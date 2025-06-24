Андрей Трубецкой рассказал о ходе строительства современных очистных сооружений в Федоровском

"В Федоровском началось строительство канализационных очистных сооружений",- сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Мощность возводимого объекта – семь тысяч кубических метров в сутки. Такого объема хватит не только для обеспечения текущих потребностей, но и с учетом перспектив развития и застройки поселения.

"Самое важное – качество очищенных сточных вод будет соответствовать всем нормативам", - отметил Андрей Трубецкой.

Общая стоимость работ превышает 2 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального займа, средств Югры и бюджета Сургутского района.

Подготовительный этап стартовал в мае: выполнены работы по прокладке кабельных линий, установке вводно-распределительного устройства, ограждения и видеонаблюдения.

"В июне подрядчик приступил к демонтажу существующих конструкций. Предстоит вывезти порядка 500 т металла, а также железобетон и грунт. В июле по плану начнутся свайные и монолитные работы", - сообщил Андрей Трубецкой.

Предусмотрены строительство здания очистных сооружений, площадки временного складирования осадков, модульного цеха механического обезвоживания осадков, КПП, инженерных сетей, благоустройство территории и пусконаладочные работы. Проект рассчитан до января 2027 года.