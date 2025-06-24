Названы затраты на выпускной наряд в 2025 году

В России в текущем году наряд на выпускной обходится для девушки в среднем в 12 тыс. руб., а для юноши — в 11 тыс. руб.

Как выяснили эксперты "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", услуги салонов красоты для девушек и ателье добавят к стоимости еще около 5 тыс. руб. Средний чек на наряд выпускника вырос год к году в среднем на 7%. По словам экспертом, многие выпускники в текущем году часто выбирают кроссовки, а не туфли.

Родители школьников считают, что выпускной ребенка обойдется им в 31 тыс. руб. Из них 19 тыс. рублей уйдут на празднование, а 12 тыс. руб. — на вечернее платье или костюм. Треть старшеклассников в этом году будут отмечать выпускной в школе, 29% продолжат праздник в ресторане или банкетном зале, а 17% будут отмечать на природе.

Выпускные вечера в большинстве школ состоятся 28–29 июня, сообщают "Известия".