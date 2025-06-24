Удары США лишили Иран технической возможности создать ядерное оружие

Ударом по Ирану США фактически уничтожил ядерную программу этой страны.

Как сообщил телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, Вашингтон надеется, что Тегеран не станет ее восстанавливать, что даст шанс на урегулирование ближневосточного конфликта. Он отметил, что США своими ударами смогли "замуровать уран", имеющийся у Ирана.

"Если у них есть уран, обогащенный до 60%, но у них нет возможности обогащать его до 90%, то у них нет возможности превратить его в ядерное оружие", - подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились пойти на полное прекращение огня.