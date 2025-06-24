Кравцов: Учебник по истории Союзного государства может появиться в школах в 2026–2027 годах

Учебник по истории Союзного государства может появиться в школах России в 2026–2027 годах.

Так министр просвещения РФ Сергей Кравцов он ответил на вопрос, сможет ли ведомство выпустить учебник по истории Союзного государства в этот период. "Возможно, конечно", — указал глава ведомства.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что его представители находятся в контакте с коллегами из Союзного государства по этому вопросу. Министерство направило в постоянный комитет СГ бюджетную заявку на финансирование в 2026 году разработки и издания учебного пособия по общей истории Союзного государства. Она находится на рассмотрении. После получения положительного решения будет организована работа над пособием, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.