Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Израиль и Иран согласились пойти на полное прекращение огня.

Как сообщил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, это произойдет через несколько часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои последние миссии, на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной.

По словам главы государства, официальное прекращение огня может быть объявлено уже через 24 часа. "Это война, которая могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!", — отметил глава Белого дома.

Ранее КСИР объявил о ракетном ударе по американской базе в Катаре.