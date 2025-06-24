В Катаре находится не более 100 организованных российских туристов

По данным Ассоциации туроператоров России, в Катаре на момент ударов Ирана по базам США, находится не более 100 организованных туристов из России.

Такое количество можно объяснить тем, что летом Катар не пользуется спросом, но используется в качестве логистического хаба для авиаперелетов. При этом самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями может быть больше, отмечает АТОР, сообщают "Ведомости".

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о ракетном ударе по базе Аль-Удейд в Катаре. Там указали, что база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом армии США в регионе Западной Азии. В КСИР отметили, что атака была ответом на агрессию "преступного режима" США.