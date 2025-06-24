Хаменеи заявил, что Иран ни к кому не проявлял агрессии

Тегеран не проявлял агрессии и не позволит делать это по отношению к себе, сообщил в соцсети X верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации", – написал он.

Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о ракетном ударе по базе Аль-Удейд в Катаре. Там указали, что база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом армии США в регионе Западной Азии. В КСИР отметили, что атака была ответом на агрессию "преступного режима" США.