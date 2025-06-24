В "Аэрофлоте" сообщили о полетах в Дубай и Абу-Даби по безопасным маршрутам

Рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва - Дубай и Москва - Абу-Даби, а также в обратном направлении, выполняются по безопасным маршрутам с учетом закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока.

Как сообщил перевозчик в Telegram-канале, чтобы обеспечить безопасность клиентов, авиакомпания будет следить за ситуацией и вносить корректировки в расписание или маршруты.

Ранее Росавиация предписала авиакомпаниям планировать полеты так, чтобы маршруты не проходили через воздушное пространство Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

23 июня Иран атаковал военные объекты США в Катаре и Ираке.