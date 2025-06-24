Медведев ответил на пост Трампа о ядерном оружии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о том, что к ядерному оружию нельзя относиться легкомысленно, написал в соцсети X, что осуждает атаку США на объекты ядерной инфраструктуры Ирана.

Он указал, что РФ не планирует поставки оружия в Иран, так как страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чего не сделал Израиль.

Ранее Трамп отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о готовности других стран поставить Ирану ядерное оружие. По словам президента, это заявление нужно изучить.

До этого Медведев заявил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект и "поздравил" Трампа с "хорошим" началом правления.