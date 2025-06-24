КСИР объявил о ракетном ударе по американской базе в Катаре

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о ракетном ударе по базе Аль-Удейд в Катаре, сообщило в Telegram персидское агентство Fars.

Вооруженные силы Ирана назвали операцию "Бешарат Фатх". Там указали, что база является штаб-квартирой ВВС и крупнейшим стратегическим активом армии США в регионе Западной Азии.

КСИР обвинил Вашингтон в преступной агрессии против мирных ядерных объектов Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что удар США по иранским ядерным объектам сочли атакой на режим нераспространения ядерного оружия и всей системе международной безопасности. Кроме того, удар ставит под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).