"Это плод моего воображения?" Трамп поручил проверить слова Медведева о готовности других стран поставить Ирану ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о готовности других стран поставить Ирану ядерное оружие. По словам президента, это заявление нужно изучить.

"Слышал ли я бывшего президента России Медведева, который невзначай упомянул слово "ядерный" и сказал, что он и другие страны могли бы поставить ядерные боеголовки Ирану? Сказал ли он в самом деле так или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и такое подтвердится, дайте мне знать незамедлительно. Слово "ядерный" нельзя использовать как бы ненароком", - написал Трамп в соцсетях.

Напомним, что накануне Медведев в своем Telegram-канале действительно прокомментировал атаку США на Иран. Он заявил, что критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно, и обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ядерного оружия – будет продолжено.

Он также заявил, что ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект и "поздравил" Трампа с "хорошим" началом правления.