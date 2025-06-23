Иран атаковал ракетами американские базы на Ближнем Востоке

Иран нанес удар по американским базам США, расположенным на Ближнем Востоке. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

"Представитель властей Израиля и одной арабской страны заявили, что Иран запустил ракеты по американским военным базам на Ближнем Востоке в понедельник в ответ на удар США по иранским ядерным объектам на этих выходных", - говорится в публикации.

Там также передают слова некоего высокопоставленного сотрудника Белого дома о том, что Минобороны и Белый дом оповещены об атаке и "тесно следят за потенциальными угрозами в адрес авиабазы США "Аль-Удейд" в Катаре".

Помимо этого, по словам источника, удар со стороны Ирана в частности пришелся по базе США в Израиле.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что удар США по иранским ядерным объектам сочли атакой на режим нераспространения ядерного оружия и всей системе международной безопасности. Кроме того, удар ставит под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).