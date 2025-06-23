Украина признала комика Азамата Мусагалиева угрозой нацбезопасности

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины опубликовало список лиц, угрожающий национальной безопасности страны. В их число вошел и российский комик Азамат Мусагалиев. Причиной стала активная поддержка юмористом президента России Владимира Путина.

"Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович, гражданин Российской Федерации, 28 октября 1984 года рождения, актер, юморист, телеведущий, который неоднократно демонстрировал поддержку Владимира Путина", - говорится в документе.

Отмечается, что комик исполнил патриотическую песню во время концерта в ДНР в 2023 году.