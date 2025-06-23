Путин принес соболезнования в связи со смертью народной артистки Валентины Талызиной

Глава государства Владимир Путин принес соболезнования в связи с кончиной народной артистки Валентины Талызиной. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

"Валентина Талызина была талантливой актрисой, искренним, увлеченным любимым делом человеком. Ее замечательные работы в кинематографе и на сцене знаменитого Государственного академического театра имени Моссовета, которому она посвятила многие годы своей жизни, – достойный пример вдохновенного творчества, подвижнического служения отечественной культуре, людям", - сказал президент.

Он добавил, что светлая память о Валентине Илларионовне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег и, конечно, всех почитателей ее щедрого дарования.

Напомним, Талызина скончалась 21 июня в возрасте 90 лет. Прощание пройдет 24 июня в Государственном академическом театре имени Моссовета, после чего актриса будет похоронена на Ваганьковском кладбище.

В театре отметили, что 90-летний юбилей актриса отмечала на сцене, исполняя роль Графини в спектакле "Пиковая дама", среди родных, коллег, друзей и восторженных зрителей, которые встречали ее бурными овациями.

Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Ее голосом говорит мама Дяди Федора в мультфильмах про Простоквашино и Надя из "Иронии судьбы, или С легким паром!" в исполнении Барбары Брыльской. Артистка участвовала в создании таких фильмов, как "Зигзаг удачи", "Афоня", "Гостья из будущего", "После дождичка в четверг", "Уроки французского", "Большая перемена", "Екатерина".