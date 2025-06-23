23 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Груз на сумму более 16 млн рублей от Вологодской области готов для отправки на СВО

Гуманитарная помощь собрана Правительством региона совместно со специалистами областной Противопожарной службы.

«По заявкам воинских подразделений подготовили квадрокоптеры, радиостанции, мониторинговые устройства, детекторы БПЛА и автомобиль. Все это – конкретная помощь нашим парням, которые прямо сейчас сражаются за будущее страны. Регулярно снабжаем фронт, всех военнослужащих вне зависимости от региональной принадлежности. Грузы идут точно по назначению и под нашим контролем. Мы руководствуемся принципом: без крепкого тыла не бывает Победы. Это есть наша идеология служения, наш главный вектор работы», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Напомним, на данный момент с начала Специальной военной операции Вологодчина направила уже более 6 миллиардов рублей на поддержку бойцов и их близких. 

В Вологодской области действует свыше 40 мер поддержки участников СВО и их семей, и этот перечень постоянно пополняется. Подробно обо всех мерах поддержки и выплатах можно узнать на сайте Правительства Вологодской области:  . Получить консультации также можно по номеру «122».

Форум "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Вологодской области и члены областного Правительства регулярно проводят встречи с участниками Специальной военной операции и их близкими в режиме прямого диалога. Так, недавно Георгий Филимонов пообщался с вдовами и матерями погибших бойцов в рамках проекта «Журавли. СВОи35». Это один из проектов, которые реализуются в Вологодской области для моральной, юридической и информационной поддержки семей воинов. Все обращения по итогам встречи Глава региона взял на личный контроль и пообещал исполнить в максимально сжатые сроки.

Теги: сво, георгий филимонов, груз, квадрокоптеры


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