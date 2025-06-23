Вучич сообщил о приостановке Сербией экспорта боеприпасов

Белград временно остановил все поставки боеприпасов за рубеж из-за новых условий контроля, заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии", — сказал он.

Президент Сербии добавил, что теперь для экспорта требуются "особые решения", пишет РИА Новости. По его словам, каждая сделка будет проверяться, в том числе на предмет достоверности документов и конечного пользователя, в случае сомнений экспорт будет отменен.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что сербские оборонные предприятия, вопреки декларируемому Белградом нейтралитету, продолжают поставки боеприпасов Украине. Прикрытием служит "схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", пояснили в СВР. В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО. Вучич в ответзаявил, что обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Была сформирована рабочая группа для установления фактов.