В Белгородской области не успевают восстанавливать вышки сотовой связи

Базовые станции сотовой связи в Белгородской области стали одной из приоритетных целей для ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. по его словам, без связи в итоге остаются жители приграничья, они не могут связаться с родными или вызвать помощь.

"С начала СВО порядка 600 ударов по вышкам связи. Более 400 мы починили. Они бьют — мы восстанавливаем. За прошедшую неделю 18 поврежденных. За этот же период отремонтировали 15 станций", - сообщил Гладков.

По его словам, для восстановления связи используются спецгруппы, их безопасность обеспечивает подразделение "Орлан".