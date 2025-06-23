Бывшего ректора Виктора Кокшарова избрали президентом УрФУ

Большой ученый совет проголосовал за Виктора Кокшарова в качестве президента Уральского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, что Кокшаров вступил в должность ректора УрФУ еще в 2010 году, а в этом году его место занял выпускник университета и кандидат технических наук Илья Обабков.

Стоит отметить, что должность президента вуза обладает представительскими функциями, а потому принимать участие в управлении УрФУ Кокшаров не будет. До него президентом также был экс-ректор Станислав Набойченко, однако в 2013 году, спустя шесть лет работы на этом посту, должность упразднили.