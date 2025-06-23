В Тюменской области вновь заметили смерч

В социальных сетях появилось видео со смерчем в Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Необычное погодное явление было зафиксировано в Казанском районе.

Отмечается, что это второй раз за несколько дней. Ранее о смерче сообщали 21 июня, около села Омутинское.

Согласно информации ГУ МЧС России по Тюменской области, 23 июня в городе облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +9,+14, днем +17,+22.