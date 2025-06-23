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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

На выборы губернатора Пермского края выдвинулось пять кандидатов

На выборы губернатора Пермского края выдвинулись еще три кандидата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

От партии КПРФ выдвинулась Ксения Айтакова, от партии ЛДПР - Олег Постников - оба являются действующими депутатами заксобрания Пермского края.

От партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинулся кандидат Вячеслав Лучников. Лучников является организатором и участником акции "Бессмертный полк" в городе Улан-Батор (Монголия), а также участником региональной программы развития для участников СВО "Герои Прикамья". Был добровольцем в ЛНР в 2014 году, возглавляет благотворительный фонд "Добровольцы Донбасса". В настоящий момент - офицер запаса.

Ранее документы подали действующий губернатор Дмитрий Махонин от "Единой России" и кандидат от партии пенсионеров - Людмила Караваева.

Сейчас всем выдвинутым кандидатам необходимо собрать подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, подготовить и сдать в срок с 25 по 30 июля необходимые для регистрации документы. Итоги регистрации станут известны не позднее 8 августа.

Прием документов от кандидатов для выдвижения на выборы губернатора Пермского края продолжится до 18.00 4 июля.

Теги: кандидат, выборы губернатора, голосование, регистрация


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