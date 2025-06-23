На Зеленского готовилось покушение в Польше – СБУ

На президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение в польском аэропорту Жешува, сообщил глава СБУ Василий Малюк. По его словам, организаторы покушения рассматривали несколько вариантов: снайпер или удар FTP-дрона.

"Было две попытки покушения на президента Зеленского: в аэропорту польского Жешува и непосредственно в офисе президента", - заявил Малюк.

В Польше, по словам главы спецслужбы, покушение, якобы, готовил военный пенсионер, поляк, которого завербовали десятки лет назад. При покушении в офисе президента в Киеве планировалось привлечь полковника Управления госохраны Украины.