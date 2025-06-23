Сотрудники свердловского ГУ МВД приняли участие в акции "Свеча памяти"

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны и подвигу советского народа и проходит по всему Среднему Уралу.

"Сохранение исторической памяти о тех днях, и отстаивание правды о том, кто победил фашизм, является одной из основных задач в наше время. Такие мероприятия позволяют передать без искажения эту память о Великой Победе в той страшной войне следующим поколениям", - отметил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В Екатеринбурге полицейские почтили память солдат и гражданских на площадке перед зданием Управления Госавтоинспекции, у памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга. К ним присоединились руководители и личный состав свердловской полиции, ветераны Великой Отечественной и ветераны службы, а также кадеты полицейских классов.

Открыл митинг замначальника областного полицейского главка Сергей Ремезков. Он напомнил о событиях первых дней войны, о бесчеловечных и преступных замыслах немецкого командования и подвиге всего советского народа. После этого слово взял участник боевых действий, ветеран дивизии особого назначения имени Дзержинского Николай Васильевич Чудинов. За свою отвагу он был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и многими юбилейными медалями.

Затем, от лица церкви выступил настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского архимандрит Гермоген, который также напомнил о необходимости сохранить память об ужасах Великой Отечественной войны и ее героях, до последнего стоявших на защите Родины, семей и будущего поколения. Свое выступление он продолжил песней, посвященной всем тем, кто погиб на полях сражений.

От имени подрастающего поколения на митинге выступила кадет полицейского класса школы №125 Ксения Кныш, напомнив об ужасах войны в стихах. После минуты молчания в память о погибших в годы войны, состоялось возложение живых цветов к памятному мемориалу.