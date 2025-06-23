Сотрудники свердловского ГУ МВД приняли участие в акции "Свеча памяти"

23 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Иран под прицелом

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники свердловского ГУ МВД приняли участие в акции "Свеча памяти"

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области приняли участие во всероссийской акции "Свеча памяти". Акция приурочена к началу Великой Отечественной войны и подвигу советского народа и проходит по всему Среднему Уралу.

"Сохранение исторической памяти о тех днях, и отстаивание правды о том, кто победил фашизм, является одной из основных задач в наше время. Такие мероприятия позволяют передать без искажения эту память о Великой Победе в той страшной войне следующим поколениям", - отметил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Сотрудники свердловского гарнизона полиции на всероссийской акции "Свеча памяти"(2025)|Фото: В.Н. Горелых

В Екатеринбурге полицейские почтили память солдат и гражданских на площадке перед зданием Управления Госавтоинспекции, у памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга. К ним присоединились руководители и личный состав свердловской полиции, ветераны Великой Отечественной и ветераны службы, а также кадеты полицейских классов.

Сотрудники свердловского гарнизона полиции на всероссийской акции "Свеча памяти"(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Открыл митинг замначальника областного полицейского главка Сергей Ремезков. Он напомнил о событиях первых дней войны, о бесчеловечных и преступных замыслах немецкого командования и подвиге всего советского народа. После этого слово взял участник боевых действий, ветеран дивизии особого назначения имени Дзержинского Николай Васильевич Чудинов. За свою отвагу он был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и многими юбилейными медалями.

Сотрудники свердловского гарнизона полиции на всероссийской акции "Свеча памяти"(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Затем, от лица церкви выступил настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского архимандрит Гермоген, который также напомнил о необходимости сохранить память об ужасах Великой Отечественной войны и ее героях, до последнего стоявших на защите Родины, семей и будущего поколения. Свое выступление он продолжил песней, посвященной всем тем, кто погиб на полях сражений.

Сотрудники свердловского гарнизона полиции на всероссийской акции "Свеча памяти"(2025)|Фото: В.Н. Горелых

От имени подрастающего поколения на митинге выступила кадет полицейского класса школы №125 Ксения Кныш, напомнив об ужасах войны в стихах. После минуты молчания в память о погибших в годы войны, состоялось возложение живых цветов к памятному мемориалу.

Сотрудники свердловского гарнизона полиции на всероссийской акции "Свеча памяти"(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: ГУ МВД, Свеча памяти, акция, полиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети