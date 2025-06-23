В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело обвиняемой в терроризме юной пермячки

В Екатеринбурге начали рассматривать уголовное дело обвиняемой в терроризме юной пермячки, сообщает Properm.

19-летнюю студентку из Перми Ингу Морозову обвиняют в участии в запрещенной и признанной террористической организации.

Сейчас обвиняемая находится в медучреждении на принудительном лечении, откуда и участвует в судебных заседаниях. По имеющемуся у нее заболеванию суд по итогам процесса примет решение о необходимости применения мер медицинского характера.

По версии следствия, Морозова была подписана на несколько неонацистских каналов, кроме того, она переводила средства на счета участников группировки. Кроме того, ее обвиняют в попытке вербовки к вступлению в запрещенную организацию двоих мужчин. На первом заседании по делу Морозова полностью признала вину.