В Крыму директор сафари-парка, искусанный львом-людоедом, пришёл в себя после операции

В Крыму пришёл в себя искусанный львами руководитель сафари-парка "Тайган" Олег Зубков. Он общается письменно, даёт указания по парку.

Зубков находится в республиканской больнице имени Семашко. Его состояние является стабильным. Об этом говорится в telegram-канале парка.

Похоже, даже после нападения льва-людоеда на директора парка "Тайган" Олега Зубкова в ситуации ничего не изменится. Mash со ссылкой на Росприроднадзор Крыма пишет, что экспертная комиссия сочла нарушителем Зубкова. Он остался один на один с животным, которое ранее разорвало другого сотрудника парка, сам нарушил технику безопасности. Животное в этой ситуации не виновато и не должно быть умерщвлено.