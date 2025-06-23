Глава СВР: США не предупреждали Россию об ударе по Ирану

Вашингтон не предупреждал Москву о нанесении ударов по Ирану, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

При этом глава СВР не стал отвечать на вопрос, знала ли Служба о подготовке американских ударов из собственных разведданных. "Об этом я не скажу", - рассмеялся Нарышкин.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.

Как сообщалось ранее, Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана. Действия Израиля спровоцировали ответные удары Ирана. Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта. 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично предостерегла США от вмешательства в боевые действия против Ирана, отметив, что это чревато "поистине непредсказуемыми негативными последствиями".