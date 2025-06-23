Школы обяжут вести учет фактов травли детей

Сейчас дорабатывается законопроект по профилактике травли среди детей, сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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О работе над документом известно давно, но депутат говорит, что тема сложная и требует времени, так как нужны ясные формулировки и четкие термины. Этим и занимаются авторы законопроекта. Нельзя принимать законопроект, который не будет работать.

Предполагается, что школы обяжут вести учет фактов травли и проводить соответствующие профилактические мероприятия. Сегодня школы подчас их замалчивают, а потом происходят трагедии. Если имеет место систематическая травля, а ее организатор ни на что не реагирует, то к делу должны подключаться полиция и комиссия по делам несовершеннолетних. Минпросвещения и МВД поддерживают законопроект.

Подавляющее большинство россиян (около 80%) уверены, что травля в школе - серьезная проблема, которая требует обязательного разбирательства и помощи пострадавшему ребенку. Столько же опрошенных сталкивались с травлей в школе. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов считает, что причины травли детей коренятся в нездоровых взаимоотношениях между школьниками. Но они являются проекцией отношений между взрослыми.