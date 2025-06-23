Путин: "Орешник" очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях

Президент России Владимир Путин похвалил ракетный комплекс "Орешник".

"Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях", - заявил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Он добавил, что "Россия продолжит развивать свои вооруженные силы как гарантию суверенитета". "Особое внимание уделим ядерной триаде. В ракетные войска стратегического назначения будут поставлены комплексы "Ярс", - сказал президент.