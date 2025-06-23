Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Венгрия и Словакия выступили против принятия 18-го пакета санкций в отношении России на встрече глав МИД стран Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в случае принятия нового пакета странам ЕС было бы запрещено покупать российский природный газ и "дешевую российскую сырую нефть", передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, уже 18-м по счету пакете санкций против России. В частности, странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель - снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса.