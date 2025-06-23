Рособрнадзор усложняет экзамен на аудирование и говорение для мигрантов

Рособрнадзор, как и планировал, усложняет с 10 июля экзамен для мигрантов по русскому языку. Изменения коснутся тех, кто желает получить патент или вид на жительство в РФ. Усложнят задания на аудирование и говорение (другими словами – на умение вести диалог), передает РБК со ссылкой на ведомство.

Теперь в экзамене будет четыре задания на аудирование вместо двух. Также будут установлены минимальные баллы по аудированию и говорению, без которых нельзя будет получить разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Также уже с 23 июня в два раза увеличивается число заданий в банке для проведения экзаменов.

В конце мая 2025 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство намерено до конца года выйти к правительству и парламенту с предложением изменить тесты (по русскому языку) для мигрантов, в том числе тесты, которые нужны для получения патента на работу.

"До сих пор мы могли изменять материалы тестов раз в три года. Со вчерашнего буквально дня (20 мая – прим. ред.) мы можем менять их раз в год. И мы будем выходить с предложением о введении для взрослых мигрантов – по аналогии с детьми – устного теста на умение вести диалог", - сообщил глава Рособрнадзра Анзор Музаев на Петербургском юридическом форуме.

Он добавил, что за минувший год – после проверок МВД – изменилась структура центров по тестированию мигрантов. "Было 13 уполномоченных организаций по тестированию мигрантов. Они часто раздавали еще свои полномочия другим организациям. В итоге в 2024 году 9 тыс. сертификатов были обнулены МВД. Сейчас уполномоченных организаций больше, но они не могут раздавать право тестирования – 203 фактических места проведения тестирования. Это только госструктуры. Число нарушений, выявленных МВД, сократилось в три раза (аннулированные сертификаты)", - сообщил Музаев.