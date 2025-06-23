Семье из Екатеринбурга отказались выплачивать деньги за гибель их близкого на СВО

В Екатеринбурге управление социальной политики отказало семье погибшего на спецоперации бойца в выплате в 1,5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в мае этого года родители и супруга погибшего обратились в управление соцполитики №25 с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты. Однако им отказали, объяснив это тем, что солдат погиб на территории РФ - в Курской области. При этом в прокуратуре отметили, что это не имеет значения, ведь смерть мужчины наступила в период прохождения военной службы и связана с исполнением воинских обязанностей, что дает членам семьи право на получение выплаты.

Чтобы защитить права семьи участника спецоперации, прокуратура внесла представление главе управления соцполитики №25 с требованием устранить выявленные нарушения. Только после этого вдове и родителям бойца была перечислена региональная выплата.