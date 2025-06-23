На Кубани во время реконструкции систем водоснабжения "увели" 463 миллиона

В Краснодарском крае расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Речь идёт о нарушениях при реализации крупного инфраструктурного проекта — реконструкции Троицкого группового водопровода, снабжающего водой Новороссийск и Геленджик.

Предстоит найти организаторов хищения 463,1 млн руб. из бюджета. Подозреваемых и обвиняемых в уголовном деле нет, следствие продолжается по факту совершения преступления.

Троицкий групповой водопровод считается одним из самых проблемных коммунальных объектов черноморского побережья, пишет "Ъ".