Обвинение запросило 14,5 года колонии для бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Обвинение запросило 14,5 года колонии для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о растрате. Это лишь одно из четырех уголовных дел, фигурантом которого является Иванов.

Ранее сообщалось, что в начале июля Мосгорсуд может рассмотреть первое дело Иванова, в котором также фигурантом является бывший подчиненный Иванова Антон Филатов. В этом эпизоде бывших военных обвиняют в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц".

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне того же года он был освобожден от должности.

Ожидается, что дело будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.