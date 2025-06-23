В Екатеринбурге задержали бывшего замдиректора ФГУП РосНИИВХ Константина Кочнева

Бывшего заместителя гендиректора ФГБУ "Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов", гендиректора ООО "Регион –2" и ООО "Веар" Константина Кочнева задержали за вымогательство. Об этом Накануне.RU рассказал источник в правоохранительных органах. По его словам, Кочнева поймали с поличным 20 июня, после чего он во всем сознался.

Источник припомнил последнее уголовное дело по статье "вымогательство" в медиа-сфере, которое было возбуждено еще в 2018 году. Обвиняемыми по нему проходили основатель двух Telegram-каналов Александр Устинов, которому уже в 2021 году суд определил 14 лет лишения свободы. Двое его сообщников получили по 12 и 10 лет колонии.

"Ошибки Устинова ничему не научили Константина Кочнева. В отношении Кочнева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере)", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, 20 июня Кочнев был задержан при получении взятки в 2,8 млн рублей. За эту сумму он якобы был согласен не публиковать на ресурсах медиа-проекта "Прекрасная Россия" якобы имевшиеся у него научные подтверждения того, что территория, где один из застройщиков Екатеринбурга планировал разместить благоустроенную территорию, содержит споры "Сибирской язвы".

Кочнев сразу согласился с предъявленными ему обвинениями и охотно рассказал о своих сообщниках, среди которых как учредители проекта "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов и Евгений Русских, так и другие лица, промышляющие вымогательствами в Екатеринбурге и других регионах.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Константину Кочневу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей по 19 августа 2025 года. Постановление суда в законную силу не вступило.

"Евгений Русских получил госзащиту по делу Анисимова, но после того, как последнего отправили под домашний арест, самонадеянно посчитал, что может продолжить его инфоцыганское дело", - добавил источник.

Напомним, создатель проекта "Прекрасная Россия" Евгений Анисимов в феврале 2025 года был задержан по уголовному делу по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды) за опубликование экстремистских роликов в Интернете.