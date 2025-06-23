В России впервые родились бинтуронги

В Новосибирском зоопарке им. Шило произошло событие, которое сотрудники заведения называют настоящим чудом: впервые в России удалось получить потомство бинтуронгов. "У нас появились два прелестных детёныша!", - пишут сотрудники зоопарка.

Бинтуронги внесены в Красную книгу МСОП и имеют статус "уязвимый вид", что делает рождение детёнышей особенно значимым событием для сохранения этого редкого вида, отмечают зоологи. В Новосибирске эти звери живут с 2010 года, сейчас в зоопарке две пары этих животных.

Бинтуронг (лат. Arctictis binturong) — млекопитающее семейства виверровых отряда хищных. Из-за внешнего сходства ранее причислялся к семейству енотовых, однако на самом деле является своеобразным по своей форме видом виверровых. Зачастую их называют "кошачьими медведями" из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле, как у медведя.