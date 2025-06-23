Военная база США в Сирии подверглась атаке

Американская военная база в Сирии подверглась атаке. Об этом передает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники.

Речь идет о военной базе в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака, пишет РИА Новости.

По данным источников Al Maalomah, объект был атакован минометным снарядом, инцидент произошел утром 23 июня. После обстрела американский контингент, дислоцированный на базе, был приведен в состояние повышенной боевой готовности.

Ранее СМИ сообщили, что за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп принял окончательное решение об ударе по ядерным объектам Ирана, Тегеран направил американскому лидеру личное сообщение о том, что ответит на такой шаг развязыванием террористических атак на территории США, они, якобы, будут осуществляться спящими ячейками, имеющимися внутри страны.