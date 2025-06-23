В Курской области погиб начальник военной полиции Суджанского района – он пытался задержать мародеров

В Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, Жаров накануне пытался задержать мародеров. Подозреваемые в убийстве задержаны.

"Алексей служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах. Помогал жителям, которые остались в приграничье. Даже в самые трудные моменты он проявлял искреннюю заботу и человечность", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что семье погибшего окажут помощь.

Ранее стало известно, что врио главы Суджанского района Юрий Дмитрюков покинул свой пост. Освободившуюся должность занял руководитель регионального центра "Патриот" Алексей Спиридонов.