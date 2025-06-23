РЖД откладывают третий этап возведения Восточного полигона

РЖД откладывают строительство третьего этапа Восточного полигона на год или два.

"Вот это действительно проблема, потому что мы выполняли <...> проектирование, мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка", - сказал замгендиректора РЖД Андрей Макаров, выступая на ПМЭФ, цитату приводит РБК.

ОАО "РЖД" с 2013 г. реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация "узких мест" на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.

В 2024 г. закончился второй, самый сложный этап программы развития Восточного полигона, к реализации которого приступили в 2021 г. Обновлена станционная инфраструктура, построены вторые пути, двухпутные вставки и разъезды.