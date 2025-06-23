Путин назвал удары по Ирану "абсолютно неспровоцированной агрессией"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи назвал удары по республике неспровоцированной агрессией.

"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Российский президент добавил, что позиция Москвы по поводу происходящего между Ираном и Израилем хорошо известна, она изложена МИД России.

Путин отметил, что визит главы МИД исламской республики в Россию позволит обсудить и подумать над тем, как можно выйти из сложившейся ситуации.

Ранее президент России заявил, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях. Россия готова оказать помощь исламской республике в восстановлении разрушенных атомных объектов. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia.