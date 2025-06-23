Чиновники создадут стандарт русской кухни и сертификацию для ресторанов

Чиновники хотят создать стандарты русской кухни, чтобы рестораны и другие заведения общепита могли проходить соответствующую сертификацию. Сертификат от некоей комиссии, созданной при Минпромторге, можно будет повесить, например, на дверь заведения.

Пока стандарты русской кухни только разрабатываются. Этим занимается специальная рабочая группа при Министерстве промышленности и торговли, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушов в интервью "Парламентской газете". Он добавил, что в том или ином виде стандарт может быть готов уже к концу этого года.

"Стандарты не обязательны. Это добровольный стандарт, можно сказать, такой формат маркетинга. То есть если наш ресторатор захочет использовать бренд русской кухни, то он может пройти сертификацию, получить документ, что его предприятие общественного питания соответствует данному стандарту, и повесить вывеску, что это именно ресторан русской кухни. Если он не желает или работает в другом секторе общественного питания, его никто не заставляет применять стандарты", - сообщил чиновник.

По словам Чекушова, министерство не ставит задачу унифицировать рецептуру блюд: "То есть особенности, которые использует ресторатор, привлекая потребителя своим кулинарным искусством или секретом приготовления того или иного блюда, безусловно, у каждого ресторана останутся свои. Мы ни в коем случае не регулируем рецептуру и такой задачи не ставим перед собой".