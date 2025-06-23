В Тюменской области мошенники за неделю похитили 32 миллиона рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 81 житель региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



Общая сумма похищенных денежных средств превысила 32 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 4 млн рублей.

Так, неизвестный, позвонив на сотовый телефон пенсионерки, представившись сотрудником ФСБ, под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за спонсирование ВСУ убедил потерпевшую перевести имеющиеся сбережения в сумме 4 млн рублей на названный им банковский счет.

Прокуратурой Центрального административного округа Тюмени организован надзор за ходом и результатами расследования данного уголовного дела.