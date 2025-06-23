Врио главы Суджанского района, которого критиковал Хинштейн, покинул пост

Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков покинул свой пост. Освободившуюся должность занял руководитель регионального центра "Патриот" Алексей Спиридонов. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, Дмитрюков принял решение о сложении с себя полномочий 20 июня.

"Депутаты (...) рассмотрели вопрос этот, удовлетворили просьбу Юрия Витальевича", — сказал Хинштейн на заседании областного правительства.

В марте Хинштейн раскритиковал Дмитрюкова за пассивную работу по выдаче жилищных сертификатов. По его словам, "такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения".

Дмитрюков приступил к исполнению обязанностей врио главы Суджанского района в начале декабря 2024 года. Предыдущего главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени. Кроме того, отправили в отставку главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву — за плохо организованную эвакуацию местных жителей.