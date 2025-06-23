В Серове прокуратура открыла мобильную приемную для пострадавших про газовом хлопке

Серовская городская прокуратура открыла мобильную приемную для жителей дома по ул. Зеленая, пострадавшего от бытового хлопка газа. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Приемная располагается в пункте временного размещения. Прием проводится сегодня - 23 июня в гостиничном комплексе ООО "Надеждинский" по ул. Льва Толстого, 18 с 09.00 до 18.00

"Сотрудниками прокуратуры организован прием всех пострадавших. При наличии оснований будут приняты все меры для восстановления их прав", - сообщает ведомство.

Также пострадавшие могут обратиться за информацией, заявить о нарушении прав и подать обращение по телефону "горячей линии" по номеру: 8 (34385) 7-50-08. В обращениях необходимо указывать фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон.

Напомним, что в результате взрыва были повреждены конструкции дома на пятом этаже второго подъезда, а также балкон и кровля. Согласно заключению специалистов, подъезд находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит.

В связи с этим, жители 20 квартир из первого подъезда и одной квартиры из второго подъезда получат сертификаты на покупку жилья в Серове из расчета площади квартиры. Об этом заявил глава города Василий Сизиков, который также подписал постановление об увеличении стоимости за квадратный метр жилья, чтобы пострадавшие могли приобрести для себя более комфортное жилье.