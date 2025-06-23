Гросси призвал Иран допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны провести проверку иранских ядерных объектов, заявил директор агентства Рафаэль Гросси.

По его словам, необходимо вернуться за стол переговоров с Ираном.

"А для этого разрешите инспекторам МАГАТЭ <...> вернуться на ядерные объекты Ирана и зафиксировать запасы урана, включая, в первую очередь, 400 кг обогащенного до 60% урана", - цитирует Гросси ТАСС.

Также Гросси заявил, что Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Напомним, бомбардировщики США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана. Были атакованы три ядерных объекта - в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ракеты поразили цели на объекте Фордо в Иране, где предположительно находятся ядерные центрифуги. Однако точных данных ни о содержимом объектов, ни об успешности ударов нет.

Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади заявил, что Тегеран ожидал атаки на объект в Фордо, он был эвакуирован и не получил необратимого урона. Удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации. Сообщается, что на объекте не было ядерных реакторов или боеголовок.