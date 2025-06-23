На этой неделе может быть озвучена дата нового раунда переговоров России и Украины

На этой неделе может быть определена дата нового (третьего) раунда российско-украинских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас "работа по урегулированию на Украине идет на экспертном уровне, это признано целесообразным". Также выполняются договоренности по обмену пленными и телами погибших военных, сказал представитель Кремля.

Предыдущие раунды переговоров прошли в мае-июне в Стамбуле. На последнем из них стороны обменялись проектами меморандумов о прекращении огня.