В Когалыме на полицейского завели дело за придуманное преступление

В Когалыме на участкового уполномоченного полиции отдела МВД России возбудили уголовное дело за незаконное привлечение местного жителя к административной ответственности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что в декабре 2023 года участковый, вероятно, желая завысить собственные показатели эффективности, сделал постановочные видео изъятия алкоголя и составил фальсифицированный протокол на местного жителя по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами). После этого сотрудник полиции приобщил указанные документы к административному делу и направил в суд для рассмотрения.

Однако поделку обнаружили. Прокуратура направила материалы в следком для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и теперь полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.